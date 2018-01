Imprenditore derubato: «Ora basta, la prossima volta sparo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA - L’ imprenditore derubato sbotta: «Mi faccio il porto d’armi e la prossima volta sparo». Intanto bulli e spacciatori sono in azione in stazione come nei pressi del municipio: scattano i controlli. La situazione cittadina, sul fronte dell’ordine pubblico, è incandescente.Dopo i raid alle ville di sabato scorso, in qualche caso non nuove a visite dei ladri, uno dei proprietari colpiti,arriva a ipotizzare di difendersi da solo. «Mi faccio il» tuona l’ imprenditore derubato. Un’affermazione conseguenza del senso di impotenza che pervade lui, vittima pure di ripetuti furti di grondaie nell’abitazione che sta realizzando sul Monte Tomba, e molti altri. Del resto, la sua villa di Santa Maria in Colle è stata presa di mira sabato per la seconda volta. Nel primo caso era accaduto nel 2010 e, ora come allora, a nulla sono serviti impianto d’allarme e videosorveglianza, tranne che a rendere forse un po’ più frettolosi i ladri. Questi si sono trattenuti nell’abitazione un minuto e mezzo e tanto è bastato per asportare oro e denaro, ma soprattutto per provocare ingenti danni. I carabinieri però sarebbero sulle tracce dei malviventi, in particolare alla ricerca di una polo bianca.