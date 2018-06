Imprenditore avvolto dalle fiamme si salva buttandosi in piscina

di Lorenzo Baldoni

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Stava riempiendo con bioetanolo il fungo riscaldante, la lampada da esterno, quando il liquido ha preso fuoco.e poi unimprovviso e devastante. Il fuoco ha completamente avvolto l'imprenditore. «Buttati in piscina», l'urlo della compagna che l'uomo ha avuto la prontezza di eseguire. E così si è salvato la vita. Poi i soccorsi, la corsa in ospedale e il trasferimento al centro grandi ustionati di Padova. Le sue condizioni sono serie, ma secondo i medici tra 2 mesi sarà completamente ristabilito.Sfiorata la tragedia sabato, poco prima delle 22, a Olmi di San Biagio di Callalta, al civico 13 di via Milano dove