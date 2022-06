San Giuseppe calcio è Campione d’Italia Amatori: Sicilia battuta 1-0 e qualificazione per Euro 2023

TREVISO - È grande festa in casa San Giuseppe Amatori. La squadra di calcio, espressione del noto quartiere trevigiano, nella serata di sabato ha difatti conquistato l’ambito titolo di Campione d’Italia Amatori nell’ambito delle fasi finali nazionali C.S.A.In che si sono giocate al centro sportivo di Sportilia, già sede del ritiro precampionato degli arbitri di serie A e della Nazionale. I “verdeviola”, in rappresentanza del Veneto, se la sono dovuta vedere contro le rappresentative di Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia (presente con due squadre). I giocatori del San Giuseppe partivano quest’anno con i favori del pronostico, avendo già vinto il titolo nell’ultima edizione del 2019 prima della sospensione del Campionato per Covid e arrivando alle Finali forti della vittoria (con ben due giornate di anticipo) della Lega Serie A Amatori Treviso a fine aprile.

La prima sfida è stata vinta 6-0 contro la Sicilia B (Messina) grazie alla doppietta dell’attaccante Davide De Bei, alla tripletta di Matteo Tonetto e al gol di Lorenzo Rigato. Nella seconda partita, invece, l’Emilia-Romagna ha ceduto 3-0 a causa della doppietta di De Bei (risultato poi il capocannoniere della kermesse) e al gol di Rigato. Il successivo match contro la Sardegna è poi terminato ai rigori, con il San Giuseppe che è uscito vincitore per 4-3. I trevigiani sono così arrivati in finale carichissimi, trovandosi di fronte una coriacea Sicilia A che, pur partendo sfavorita, ha dato tutto pur di portare la partita ai rigori. Gli avversari ce l’avevano anche quasi fatta, ma all’ultimo secondo dei tempi supplementari Lorenzo Rigato ha insaccato la palla in rete per la gioia di tutta Treviso. «Ho fatto uno scatto di 30 metri con le ultime forze rimaste – ha raccontato Rigato – Poi ho vinto un rimpallo e ho fatto gol. E’ stato tutto velocissimo e, proprio per questo bellissimo. Loro si erano infatti chiusi in difesa fin da subito e il match era ben presto diventato nervoso visto che la palla non voleva saperne di entrare. Vincere così, con il brivido finale, è stato quindi bellissimo».

«È una vittoria importantissima per tutta la nostra società – ha dichiarato il Direttore sportivo Matteo Bullo una volta alzato il trofeo ricevendolo dalle mani dell’ex centrocampista della Juventus Massimo Bonini – Siamo partiti vincendo la Serie C nel 2017, per poi primeggiare nella Serie A del 2019, anno in cui si siamo anche laureati Campioni d’Italia per la prima volta. Il titolo di sabato è quindi per noi un “bis” dal grande valore sportivo. Non ci fermiamo però qui. Nonostante il “double”, puntiamo già al “triplete” visto che entro fine mese si completerà anche la “Coppa Provinciale”, altra competizione di stampo regionale che non vogliamo assolutamente perderci».

L’obiettivo a lungo termine, una volta completata la Coppa Provinciale, è però quello degli Europei del 2023 a Bordeaux (Francia), unica competizione mancante nella già ricca bacheca del San Giuseppe Amatori. «Faccio le mie più sincere congratulazioni a questi bravissimi ragazzi – ha commentato il sindaco di Treviso, Mario Conte – Loro rappresentano la nostra bella città in tutto il Mondo, portando a livello internazionale i valori dello sport di livello amatoriale che è importante anche in ambito sociale. Ritengo siano per questo un esempio per tante altre società del territorio, un modello sportivo da seguire».