Camionista di San Zenone alla guida senza la patente corretta ad Asolo, maxi sanzione da 5mila euro

ASOLO (TREVISO) - Camionista 70enne di San Zenone degli Ezzelini guida un autocarro dalla portata di 50 quintali con la patente B: elevata nei suoi confronti la pesante sanzione di oltre 5mila euro. Gli esiti dei nuovi controlli straordinari su strada della Polizia Locale.

I controlli, poi la scoperta: quel camionista senza la patente giusta

L’uomo è stato fermato per una normale verifica dei documenti nell’ambito dei nuovi controlli straordinari su strada effettuati lo scorso fine settimana dagli agenti del Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano, competente per i Comuni di Asolo, Fonte e Maser. Era alla guida di un autocarro della portata di 50 quintali ed è risultato in possesso della patente B, consentita per la guida di autoveicoli fino ai 35 quintali di portata, e non della patente C prevista per legge. Nei suoi confronti sono scattati il ritiro della carta di circolazione, il fermo del veicolo per tre mesi e una sanzione amministrativa di 5100 euro.

Le altre irregolarità

È stato il caso più eclatante delle trasgressioni al Codice della Strada rilevate nei controlli che hanno impegnato due pattuglie e sei operatori della Polizia Locale, per un controllo complessivo di 132 veicoli. Gli agenti hanno inoltre riscontrato, elevando i relativi provvedimenti sanzionatori, 8 casi di mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 revisioni scadute, una velocità pericolosa e 3 casi di guida senza patente al seguito. «Proseguiamo, come già ribadito più volte, in questa tipologia di controlli in zone sempre diverse dei nostri territori anche perché i numeri ci dicono che ci sono violazioni significative legate alle norme di comportamento sulla strada - dichiara il sindaco di Asolo Mauro Migliorini, anche a nome del sindaco di Fonte Luigino Ceccato e del sindaco di Maser Claudia Benedos -. È un importante impegno da parte degli agenti e del Comando di Polizia Locale, a cui va il nostro ringraziamento».

Controlli potenziati

I controlli sulle strade proseguiranno ancora nei prossimi giorni utilizzando anche le strumentazioni che sono state acquistate con il contributo della Regione Veneto, come il nuovo telelaser utilizzabile sia in auto che sul treppiede per la contestazione immediata o differita delle varie violazioni e il nuovo etilometro che si aggiunge all’etilometro già in dotazione.