Green Pass, Zaia: «I veneti lo hanno già in tasca». Vaccini, 3 milioni e mezzo di dosi fatte, e ora anche ai turisti

«Il Veneto è la prima regione d'Italia per vaccinazioni: abbiamo inoculato 3 milioni e mezzo di dosi e messo in sicurezza gli over 60». Così il Presidente del Venero Luca Zaia traccia un bilancio della campagna vaccinale. «Ormai direi che siamo assolutamente a buon punto, sono aperte le vaccinazioni per tutte le categorie - sottolinea - e il giro di boa lo facciamo ad agosto».

Vaccini ai turisti

Per il Governatore la proposta del Veneto per vaccini ai turisti «è stata accolta: per noi il turista è sacro, abbiamo 72mln di presenze». Ci sono buoni segnali per l'estate: «si cresce bene - dice Zaia - ci sono un buon luglio e un buon agosto ma soprattutto dobbiamo venirne fuori perchè c'è voglia di visitare il Veneto».

Green Pass in Veneto

«I veneti hanno già il loro Green Pass. Fin dal primo giorno abbiamo rilasciato un certificato vaccinale», ha assicurato Zaia, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione di Motor Bike Expo, a Veronafiere. «Io sono quello che ha detto per primo in Europa e forse al mondo, che ci voleva un passaporto vaccinale. Vedo che ho avuto ragione. Se avessero lavorato un po' di più oggi ce l'avremmo già», ha concluso.