Zaia in diretta: oggi 84 positivi, il virus c'è ancora. Over 80, vaccinati al 99%. Feste e assembramenti, così non va

Il governatore Luca Zaia fa il punto oggi, 16 giugno, dalla sede della Protezione civile di Marghera sulla diffusione del coronavirus in Veneto, sulla variante Delta, e sulle vaccinazioni dopo le rassicurazioni del generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, sulla sostenibilità del piano malgrado il caos venutosi a creare su Astrazeneca, sui cambiamenti per i vaccini a vettore virale e sulle modalità di somministrazione del mix di preparati vaccinali. Al punto stampa partecipano l'assessore alla salute Manuela Lanzarin e la dottoressa Antonia Ricci, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico.

Il bollettino

84 positivi nelle ultime 24 ore, a conferma che il virus c'è ancora (0,33% di incidenza). I positivi da febbraio 2020 sono 424.792, metà dei quali non ha avuto sintomi. Il 95% dei sintomatici è stato curato a casa. I ricoverati totale sono 372 (-45) di cui in area non critica 326 (-42), in terapia intensiva 46 (-3). Un morto nelle ultime 24 ore. Ieri sono state fatte oltre 47.000 vaccinazioni.

Vaccinazioni

«Sono volontarie, nessuno è obbligato a farle, voglio ricordarlo ancora una volta.

Ad oggi tra prenotati e già vaccinati questi sono i numeri in Veneto, per classi di età. Gli slot sono tutti aperti.

Sopra gli 80 anni vaccinati al 99,1%;

dai 70 ai 79 anni vaccinati al 88,5%

dai 60 ai 69 anni all'81,9%

dai 50 ai 59 anni al 71,6%

dai 40 ai 49 anni al 59,6%

dai 30 ai 39 anni al 44,6%

dai 20 ai 29anni 48,4%

Sotto i 20 anni al 25,4%

Movida violenta e discoteche

«Ho sentito del caso Jesolo. Sarebbe interessante capire se questo tipo di movida si è estesa anche ad altre località balneari oppure no. Sono comportamenti che non hanno giustificazione. Sarebbe ora di riaprire le discoteche anche se a livello nazionale vengono considerate ancora un problema. Se l'alternativa alla discoteca sono le decine di assembramenti volontari che avvengono ovunque in spiaggia, sulla rive dei fiumi ecc..., assembramenti tollerati da molti comuni. Le immagini le vediamo tutti girare su telefonini e social, ma allora dico che proprio non ci siamo».

Sequenziazioni prossima sfida

«Penso che dobbiamo obbligare tutti a fare le sequenziazioni: il virus prima colpiva come un carro armato, adesso colpisce come un cecchino. La vera sfida adesso è investire sulle sequenziazioni che danno la carta di identità del virus. E' quello che vogliamo fare qui: la dottoressa Ricci sta lavorando per costruire un polo internazionale. A livello nazionale bisogna stabilire un benchmark, cioè un parametro per stabilire quante sequenziazioni vanno fatte. Per me la percentuale adottata dagli inglesi (10%) è troppo bassa».

Olimpiadi Milano-Cortina 2026

«Domani vedrò il presidente Mattarella assieme ad altri governatori».