PAESE (TREVISO) - «Non multeremo i gestori dei locali nel caso in cui dovesse emergere la presenza all'interno di cittadini senza Green Pass. Faremo i dovuti controlli. Ma non ha senso colpire ulteriormente i ristoratori, categoria che ha già pagato un alto prezzo nell'epidemia da coronavirus. Tanto più che tra i loro compiti non può esserci anche quello di controllare i documenti dei clienti». La linea dettata da Katia Uberti, sindaco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati