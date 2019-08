di Paolo Calia

TREVISO Contatore bloccato o, meglio, tolto per via delle bollette non pagate? Nessun problema. È sufficiente chiamare un amico idraulico e creare un collegamento posticcio tra la propria tubatura e quella del condominio. E il gioco è fatto. È quanto accaduto nel grattacielo di via Pisa, dove il nuovo amministratore Alessandro Zuin ha deciso che è arrivato il momento di portare un po’ d’ordine oltre che iniziare a coprire i pesanti buchi lasciati dai tanti, troppi, inquilini che non pagano bollette e spese comuni. Mercoledì aveva quindi deciso di bloccare la fornitura d’acqua a 18 condomini morosi.