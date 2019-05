Precipita sul Grappa con un parapendio: trovato morto un turista polacco

TREVISO - Tragedia nel pomeriggio sul Grappa. Intervento dell'elisoccorso sul Monte Grappa nel pomeriggio a seguito della segnalazione di un deltaplanista che aveva visto un parapendio al suolo in località Legnarolo (a oltre 1350 m di quota). Seguendo le coordinate indicate, l'equipaggio ha individuato il punto su un ripido pendio tra gli alberi e ha sbarcato nelle vicinanze con un verricello tecnico del Soccorso alpino e medico.



Una volta raggiunto il pilota, che da una prima ricostruzione era ruzzolato per almeno una cinquantina di metri, è stato possibile solo constatarne il decesso, dovuto ai traumi riportati. La vitima è un turista polacco di 71 anni.



Sul posto una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, una volta ottenuto il nulla osta per la rimozione, ha aiutato a ricomporre la salma, poi recuperata con un verricello di 20 metri e trasportata a Borso del Grappa, dove è stata affidata al carro funebre e ai carabinieri.

