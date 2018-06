Sbarre giù al passaggio a livello: 45 minuti in bici per percorrere due chilometri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GODEGO - Quarantacinque minuti per percorrere due chilometri e mezzo in. È possibile se di mezzo ci sta il. Ed il passaggio a livello in questione è quello a, il comune tagliato a metà dalla rete ferroviaria Bassano-Castelfranco che l'altra mattina ha fatto registrare un nuovo record di chiusura delle barriere: 25 minuti d'attesa per i veicoli. «Una situazione insostenibile - spiega uno dei residenti della zona che per arrivare in piazza deve attraversare il passaggio a livello- Mi capita spesso di fermarmi perché ci sono le barriere abbassate ma mai per venti minuti. Sono partito da casa alle 7.30 e per fare 2,5 km ci ho impiegato ben 45 minuti: in piazza ci sono arrivato che erano le 8.15. Non si non si può continuare con questo passo anche perché in tanti, anche in sella a biciclette e moto, attraversano il passaggio a livello lo stesso e potrebbe diventare pericoloso».Anche i residenti della zona sono esasperati al punto che, come ieri mattina, se vendono la colonna di auto ferme e sentono i clacson strombazzare, avvisano direttamente i carabinieri. «Infatti ieri mattina hanno chiamato il 112 - spiega il ciclista - perché la colonna d'auto ferme era molto lunga e le barriere non venivano aperte nemmeno quando sono passati i treni». Insomma una situazione che continua a ripetersi, una vera spina sul fianco per l'amministrazione comunale passata e l'ufficio di polizia locale che in tutti i modi, con lettere di protesta e altre iniziative avevano interessato le autorità competenti e che ora sarà giocoforza al centro dell'attenzione della nuova amministrazione targata Diego Parisotto che si insedierà ufficialmente martedì prossimo. La realizzazione di almeno un sottopasso è stato uno dei temi al centro della recente campagna elettorale. Il progetto del mega sottopasso di via Chioggia potrebbe essere un buon punto di partenza proprio perché quella dei sottopassi e della viabilità a Godego è una vera e propria emergenza.G.Z.