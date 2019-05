© RIPRODUZIONE RISERVATA

GODEGA DI SANT'URBANO - Incendio alle due e mezza della notte dei 17 maggio in via Stort a Godega. Bruciati in una rimessa un trattore, materiale vario, una vettura e una moto. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco da Conegliano,Vittorio Veneto, Treviso.