Tanti auguri sceriffo. Gentilini: «A 90 anni mi vogliono ancora e non ho un erede»

di Paolo Calia

TREVISO - Lo guardi, lo senti, e pensi: impossibile. Eppure, per decenni icona della Lega, sabato arriverà all'invidiabile soglia deicon l'energia di un ragazzino. «Ieri sera ho passato una splendida serata - racconta ridendo - Sono stato invitato in un'importante azienda vinicola, c'erano 50 persone venute apposta per ascoltarmi. Perché la gente è così: vuole sentirmi».«Per me è un'età inventata. Non è possibile, non me li sento..»«Sarebbero comunque 70. Preciso: me li sento solo quando realizzo che non è bene programmare il futuro, quando penso che molto probabilmente certe cose non le vedrò, come le Olimpiadi di Cortina di