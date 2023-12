Cordignano. Il micio Re Leone ucciso da un cacciatore mentre riposa in giardino. L'Aidaa: «Presenteremo denuncia»

CORDIGNANO (TREVISO) - Il micio Re Leone è stato ucciso da un colpo di fucile. La denuncia arriva dall'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa): il fatto sarebbe avvenuto la mattina di domenica 17 dicembre e a uccidere il gattino, sdraiato a terra a godersi il sole, sarebbe stato un cacciatore.

L'associazione ha annunciato di voler presentare denuncia per uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544 del codice penale: «Non è putroppo il primo caso - scrivono gli animalisti di Aidaa - lo scorso anno sempre a Cordignano un cacciatore sparò ferendo gravemente un altro gatto, in quel caso il gatto si salvò ma perse l'occhio. Non pensiamo vi siano altre soluzioni che fermare subito la caccia, una pratica chiamata sport che dal primo settembre in tutta Italia ha già fatto 13 morti e 52 feriti».