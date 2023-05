PASIANO - Strage di gatti in via Pradolino a Pasiano. Una micia "tricolore", che aveva partorito da poco, è stata trovata morta insieme a due piccoli, probabilmente per avere ingerito sostanze velenose, non si sa di che natura e nemmeno chi le avrebbe somministrate. La stessa misera sorte è toccata ad un gatto maschio adulto, che non faceva parte della "famigliola", ma si aggirava abitualmente lungo il fossato che costeggia la strada. I quattro animali sono stati trovati morti nelle vicinanze di una villa con giardino di via Pradolino, chiusa da anni (i proprietari vivono a Roma e molto raramente tornano in paese), diventata quasi un asilo per i mici "selvatici" senza famiglia o per le gatte incinte, lì abbandonate con il loro carico di cuccioli.



LA SCOPERTA

A fare la triste scoperta, domenica scorsa, è stata Donatella Bolzan, la cui abitazione si trova davanti alla villa disabitata e che da anni, con le sorelle Nadia e Fulvia, si prende cura dei randagi, cercando per loro anche delle adozioni. "Abbiamo compassione di queste povere bestie, che non vengono curate da nessuno qui in paese. Io e le mie sorelle ospitiamo in casa trenta mici che abbiamo adottato, inoltre ne seguiamo un'altra ventina nelle colonie feline", racconta Donatella Bolzan, ora in pensione dopo avere lasciato il lavoro in fabbrica, "La gattina morta l'abbiamo vista per la prima volta che proveniva dal giardino della villa, magrissima e affamata. Le abbiamo lasciato del cibo fuori dal nostro cancello, non si faceva avvicinare. Poi mercoledì della scorsa settimana sono riuscita a prenderla. Inizialmente non ci siamo accorte che stava allattando. Quando abbiamo visto che c'erano i segni di una gravidanza recente, sono andata a cercare i piccoli e li ho visti nel giardino della villa. Erano quattro, vispi e selvatici".



LA COLONIA

Le sorelle Bolzan si sono assunte il gravoso impegno di curare le colonie feline di Pasiano, sostenute da una rete di volontarie e associazioni animaliste. "Nel tempo abbiamo fatto sterilizzare un centinaio di gatti a spese nostre, non conosciamo vacanze o feste, nessun ente pubblico ci ha mai aiutato se si escludono i sacchi di crocchette donati dal Comune di Pasiano, ma che comunque non bastano. I gatti hanno bisogno anche del cibo umido. Da anni chiediamo al Comune che faccia una maggiore opera di sensibilizzazione per incentivare la sterilizzazione" "Dopo tutto l'impegno che ci mettiamo per aiutare i gatti randagi, queste ultime morti ci fanno stare molto male". Cosa abbia ucciso le quattro bestiole, la gattara di via Pradolino non lo sa: "Volevo chiedere all'Istituto zooprofilattico di esaminare gli animali morti, ma costa troppo e non ne ho i mezzi. Quindi dovrò seppellirli senza sapere cosa li ha uccisi". Il rinvenimento è avvenuto nel giro di poche ore, i quattro gatti erano poco distanti l'uno dall'altro, tra il giardino della villa disabitata e le sue adiacenze. All'appello, però, mancano due micetti".