Vittorio Veneto. Ruba tre volte nello stesso bar, 37enne viene arrestato dopo quindici anni

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Va in prigione per un furto commesso 15 anni fa. Un uomo di nazionalità straniera, di 37 anni, è stato portato oggi, 10 gennaio, nel carcere di Treviso per espiare una pena di 10 mesi di reclusione, in seguito ad una condanna per un furto commesso nel 2008. L'uomo era stato imputato per aver rubato tre volte nello stesso bar di Vittorio Veneto, prendendo denaro contante dalla cassa e generi alimentari, dopo aver forzato, in collaborazione con dei complici, gli infissi per entrare.