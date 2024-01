Selvazzano. Chiede soldi, l'uomo rifiuta: 17enne sale in auto e gli ruba il portafogli. Dopo averlo rimproverato per la scarsa generosità

SELVAZZANO (PADOVA) - Ragazzino entra nell'auto di uno sconosciuto mentre fa manovra e gli ruba il portafogli.

Succede la sera del 30 dicembre a Selvazzano. Un uomo era andato a prendere una pizza in via Euganea quando tre giovani gli si sono avvicinati: gli hanno chiesto soldi per mangiare ma l'uomo ha rifiutato.

I tre lo hanno aspettato fuori dalla pizzeria e quando è entrato in auto per tornare a casa uno di loro è entrato in azione. Il ragazzino, 17 anni, ha aperto la portiera lato passeggero mentre la vittima faceva manovra. Approfittando del momento di spaesamento, il giovane ha rimproverato l'uomo per la sua poca generosità, gli ha preso il portafogli ed è scappato. La vittima ha chiamato i carabinieri mentre uno dei clienti del bar di fronte, che aveva visto tutta la scena, si è lanciato all'inseguimento dei ragazzini riuscendo a bloccarli.

All'arrivo dei carabinieri, la vittima ha identificato il ladro che nel frattempo aveva preso le banconote all'interno del portafogli e poi lo aveva lanciato via. Il 17enne è stato denunciato per furto e affidato alla madre.