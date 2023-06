Oltre 20 furti in case e hotel in tutto il Nordest, arrestato un 24enne

PORDENONE - Oltre 20 furti in pochi mesi, arrestato il colpevole. Aveva fatto di Pordenone la sua base e da lì si spostava in tutto il Nordest spingendosi fino all'Emilia Romagna. Ma non era da solo, insieme a lui tutti giovani sotto i 30 anni (21 il più giovane), si muovevano in modo strutturato, usando automobili intestate a prestanome o rubate e, in pochi mesi tra luglio e ottobre del 2020, hanno messo a segno 24 colpi tra furti in abitazione e hotel: 4 nel pordenonese, 7 nell'udinese, 4 nel trevigiano, 4 nel veneziano e 5 nel modenese in cui sono stati asportati denaro e beni per un valore stimato in circa 200mila euro.

L'arresto

Per quei colpi è stato arrestato dai Carabinieri di Correggio un cittadino tunisino 24enne con domicilio proprio a Correggio. I militari emiliani hanno dato corso all'ordine di esecuzione di carcerazione dell'uomo che, giudicato dal Tribunale di Pordenone, è stato riconosciuto colpevole e condannato per tutti i 24 furti compiuti in concorso alla pena di quasi 4 anni di reclusione. La sentenza è divenuta esecutiva lo scorso maggio. Ieri, 10 giugno, l'arresto da parte dei Carabinieri che hanno condotto in carcere il 24enne per l'espiazione della pena che, detratto il periodo pre-sofferto, è di 3 anni, 4 mesi e 13 giorni.