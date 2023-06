"Svaligia" un supermercato: giovane fermato. Incredibile il bottino nascosto nello zaino

SAN DONA' - Ha "fatto la spesa" al supermercato senza però ricordarsi di passare per la cassa: un trentenne di Marostica finisce nei guai. È accaduto nella giornata di ieri a San Donà di Piave dove la Polizia Locale ha fermato nei pressi della stazione ferroviaria, il 30enne italiano, senza fissa dimora, a bordo di una bicicletta di presunta provenienza furtiva.

L’uomo, originario di Marostica, è stato fermato per un controllo in quanto già noto agli uomini in divisa per i precedenti di polizia (furti di biciclette e monopattini elettrici). Nello zaino il giovane nascondeva 16 bottiglie di liquori, 8 confezioni di caffè e 32 scatolette di tonno appena rubate da un supermercato del centro cittadino per un valore di circa 280 euro, restituita dopo la querela dal procuratore legale dell’azienda.

In possesso del 30enne recuperati grimaldelli e arnesi da scasso per forzare le catene e i lucchetti delle biciclette, oltre ad un coltello a serramanico. Ma non è finita: allo stesso individuo è stato notificato un ordine di allontanamento per 1 anno dal comune di San Donà di Piave emesso dal Questore di Venezia su richiesta della stessa Polizia Locale di San Donà di Piave. Ora gli agenti dell'ufficio diretto da Paolo Carestiato stanno cercando il proprietario della bicicletta.