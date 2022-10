Funerale Walter Frandoli, le parole commosse dell'avvocato Totera: «E' stato fondamentale per salvare il Treviso calcio»

TREVISO - Commosso l'ultimo saluto a Walter Frandoli questa mattina, 22 ottobre nel Duomo di Treviso. La cerimonia presieduta dal parroco del Duomo, don Giorgio Riccoboni ha visto la presenza di numerosi parenti, amici e conoscenti di Frandoli. Tra tutti l'avvocato Marcello Totera, ex presidente del Treviso calcio che ha letto un lungo e commovente ricordo di Frandoli sottolineando come nell'estate del 2013 sia stato fondamentale per salvare il Treviso calcio dalla fine. Noto calciatore, architetto, politico e insegnante del trevigiano. Si è spento lo scorso, 20 ottobre, a 72 anni, nell'ospedale di Odezo dov'era ricoverato per un tumore al fegato e al pancreas diagnosticatogli appena quattro mesi fa. Viveva con la moglie Laura Zerbato e la figlia Gaia a Ponte di Piave. Due mesi fa il matrimonio con la sua Laura, per coronare 40 anni d'amore.