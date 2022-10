Morto Walter Frandoli, politico e simbolo del Treviso Calcio. La scoperta del tumore solo 4 mesi fa

TREVISO - Morto questa mattina Walter Frandoli, noto calciatore, architetto, politico e insegnante del trevigiano. Si è spento questa mattina, 20 ottobre, a 72 anni, nell'ospedale di Odezo dov'era ricoverato per un tumore al fegato e al pancreas diagnosticatogli appena quattro mesi fa. Aveva contribuito alla salvezza del Treviso Calcio ed è stato il secondo giocatore della squadra ad indossare anche le maglie del Venezia e dell'Ancona. Viveva con la moglie Laura Zerbato e la figlia Gaia a Ponte di Piave. Due mesi fa il matrimonio con la sua Laura, per coronare 40 anni d'amore.

Ecco chi era Walter Franzoli, il cordoglio della politica

Commosso il saluto che gli dedica il sindaco di Treviso Mario Conte: «Ci ha lasciati Walter Frandoli, architetto, politico appassionato, già consigliere comunale. Un grande uomo di sport, bandiera del Treviso Calcio, una persona che ha dato tanto alla nostra città nei suoi molteplici ruoli e incarichi. Ha lasciato il segno nei cuori dei trevigiani. Ci mancherà». Tanti i panni che in questi anni ha vestito Frandoli. E' stato calciatore e poi allenatore di numerose squadre. Una passione per lo sport che lo aveva anche spinto a diventare insegnante di educazione fisica. Appassionato anche di politica, Frandoli è stato consigliere comunale negli anni 70 e 80 per la Lega ed è poi entrato anche nel consiglio di amministrazione dell'Associazione per le ville venete e dell'Ente Parco Sile. E' stato anche vicepresidente dell'Israa Treviso.

Il ricordo del governatore Luca Zaia

«Ciao Walter. Ci hai seminati tutti per il campo, come quando al Tenni seminavi gli avversari. Per me scompare un amico, per tutti una figura che ha caratterizzato la vita trevigiana in molti settori, dallo sport alla politica. Rivolgo ai suoi famigliari e a tutti coloro che ne hanno apprezzato le doti umane e personali, il mio più profondo cordoglio». Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda Walter Frandoli. «Dal campo di calcio alla vita di tutti i giorni – aggiunge Zaia – Walter è sempre stato un lottatore, determinato e intelligente. Una figura che mi mancherà sul piano umano, ma mancherà anche a tutta quella Treviso che, nei suoi tanti aspetti, ha tanto amato. Sapevo che stava giocando la partita più difficile per la sua salute ma, conoscendolo, contavo davvero che avrebbe lottato con tutte le sue forze e alla fine avrebbe vinto. Frandoli ci ha lasciato, ma il suo ricordo rimarrà sempre vivido nel cuore dei trevigiani, come atleta e come uomo».