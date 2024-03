Ultraleggero precipitato, il funerale di Lucia Bucceri e Lanfranco De Gennaro, marito e moglie morti nella tragedia di Trevignano

TREVISO - Marito e moglie morti nell'ultraleggero precipitato a Trevignano, in tanti per dire addio a Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri nella chiesa Votiva di San Pelajo. In apertura del funerale celebratosi oggi, 29 marzo, le parole del figlio 35enne Marco che ha affidato i suoi ricordi ad una lunga lettera: «Siete vissuti assieme e assieme ve ne siete andati».

Accanto a lui anche la 42enne Silvia, la figlia maggiore della coppia nonché gli altri parenti, gli ex colleghi e i numerosi amici della coppia. (video di Paolo Calia)