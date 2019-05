Fugge ai controlli nella notte e si schianta, era ubriaco: 26enne recidivo nei guai

TREVISO - Un 25enne, E. P., residente nel Trevigiano e con piccoli precedenti di polizia, è stato arrestato questa notte dai Carabinieri del Radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. Il fatto è accaduto alle 2 in via Battisti a Carbonera quando i militari, insospettiti dall’andatura incerta, intimavano l’alt alla Ford Fiesta condotta dal giovane e sulla quale viaggiava con due coetanei.



Per tutta risposta il ragazzo fuggiva a forte velocità e dopo un lungo e pericoloso inseguimento andava a cozzare contro un palo dell’illuminazione in via Prati. Dopo essere usciti incolumi dall’auto distrutta, anche con l’aiuto dei carabinieri, veniva accertato che il conducente era in stato di ebrezza con un tasso di 1,09. Lo stesso si giustificava di essere fuggito a causa in un pregresso ritiro della patente e temendo la stessa sorte aveva deciso di dileguarsi, con un esito disastroso.



Il giovane comparirà davanti al Tribunale di Treviso per l’udienza di convalida ed il relativo rito direttissimo. Nessun provvedimento è stato,invece, preso nei confronti degli altri due coetanei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA