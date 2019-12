​Piogga e vento: si è riattivata la frana lungo la provinciale

FREGONA - Il maltempo, la pioggia e il vento, hanno lasciato il segno durante il passato fine settimana a Fregona e dintorni. Lungo la strada provinciale 151 che collega Piai alla località Breda, in prossimità di un ponte, si è riattivata una frana, mentre tra Ciser e Sonego si sono registrati vari allagamenti stradali perché l'acqua con fatica veniva raccolta nelle caditoie. Sono intervenuti la protezione civile e gli incaricati del comune per rimediare, prontamente, ai disagi causati dal maltempo.



La frana, che si apre sotto la carreggiata della provinciale, era già nota, ma proprio il maltempo che ha scandito gli ultimi mesi l'ha fatta riattivare. L'area è stata delimitata da transenne e nastro bianco-rosso, così da impedire a mezzi e persone di avvicinarsi al pendio su cui il terreno è scivolato ulteriormente, senza fortunatamente causare danni rilevanti. La protezione civile ha eseguito domenica una prima sommaria messa in sicurezza dell'area, che verrà ora monitorata in occasione delle prossime ondate di maltempo. Occhi puntati poi anche su un'altra frana, già nota. Si trova sempre lungo la strada provinciale 151, ma poco prima della località di Ciser. A Vittorio Veneto sabato interventi dei vigili del fuoco per un problema alle chiuse del fiume Meschio a San Giacomo, mentre gli operai del Comune e una ditta specializzata sono intervenuti per un piccolo cedimento in via San Mor, nella Val dei Fiori, dove già in passato si era verificata una frana. Domenica pomeriggio, infine, il forte vento ha danneggiato un ponteggio su un fabbricato tra via Da Ponte e via Garibaldi: si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza. (c.b.) © RIPRODUZIONE RISERVATA