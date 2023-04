Fondazione Cassamarca, utile a 2.4 milioni. Garofalo confermato presidente

TREVISO -di Treviso ha approvato oggi, 18 aprile 2023, il bilancio d'esercizio 2022 che si è chiuso con un utile di 2,4 milioni. Nell'anno trascorso Cassamarca ha restituito al Comune di Conegliano l'ex convento di San Francesco e alla Provincia di Treviso Villa Franchetti. L'ente ha inoltre chiuso la vertenza che lo vedeva contrapposto alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno per la mancata acquisizione, da parte della Cciaa, della nuova sede alla «Cittadella delle istituzioni» ed attuato un importante opera di revisione dei costi, in totale linea con gli esercizi precedenti. Il presidente,è infine stato confermato per un secondo mandato.