Fiamme da una stufa portatile: incendio in casa, due in ospedale

PONTE DI PIAVE - Incendio in un'abitazione di via Grave 14 a Negrisia di Ponte di Piave verso le 14.30. Rimasti feriti due anziani che si trovavano in casa. Le fiamme sono partite da una stufa portatile probabilmente troppo vicina a divano o ad una suppellettile. Ora si trovano entrambi in ospedale a Oderzo. L'uomo ha riportato ustioni al volto ma non è grave, la donna ha inalato fumo. L'uomo si è rifugiato al piano di sopra della casa ed è stato messo in salvo con un scala.

