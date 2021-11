Ex calciatore stroncato da un malore: Marco se ne va a 49 anni

SERNAGLIA - Un altro grave lutto ha colpito la comunità di Falzè di Piave. A due giorni dalla morte di Michele De Vecchi, il 25enne stroncato da un malore in allenamento, è stato stroncato da un malore Marco Lucchetta, 49 anni. Venerdì 20 novembre era stato colpito da un improvviso malore: inutili i tempestivi soccorsi del Suem e i tentativi di rianimarlo, l'uomo non ce l'ha fatta.

APPROFONDIMENTI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Morto nella notte a 42 anni l'ex assessore Sandro Scodeller CONEGLIANO A caccia con il papà: Moreno si accascia e muore tra le sue... SUSEGANA Va a correre tra le colline, muore a 25 anni il consigliere comunale... SERNAGLIA Il traguardo della laurea, l'avventura politica, l'impegno...

Conosciutissimo in paese per essere stato fino al 2017 presidente della società calcistica amatoriale dei Mittici Villanova lascia la moglie e una figlia. Soprannominato "El Ceo" era stato per anni giocatore e poi aveva retto le sorti del sodalizio che per lui era diventato quasi una seconda famiglia. «Ci stringiamo accanto alla famiglia di Marco Lucchetta, - il post in Facebook della società - che ci ha lasciati improvvisamente. "Il Ceo", conosciuto in società così, è stato prima giocatore, poi presidente dei Mittici, nello scorso mandato. Un saluto speciale da parte di tutta la società». E proprio ieri, sabato 20 novembre, la soscietà sernagliese, profondamente colpita dal lutto, ha scelto di non disputare la partita contro il Conegliano: ha chiesto e ottenuto il rinvio a data da destinarsi del match. La data del funerale non è stata ancora fissata.