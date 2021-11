Morto nella notte a 42 anni l'ex assessore Sandro Scodeller

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Morto nella notte a 42 anni l'ex assessore di San Michele al Tagliamento Sandro Scodeller. Già assessore allo sport, negli ultimi 10 anni faceva parte della Giunta guidata da Pasqualino Codognotto. Scodeller, che da 10 anni circa stava lottando contro un tumore, alle 5 di questa mattina si è spento tra le braccia dei genitori che lo accudivano dopo che il male si era fatto più virulento. Moltissimi messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Scodeller. Avvocato, Sandro Scodeller si era avvicinato alla politica locale con la prima Giunta di Codognotto tanto da entrare in Giunta per occuparsi dello sport. Confermato alla seconda tornata elettorale, Scodeller aveva ricevuto l'incarico anche di Bilancio e Personale. «Era una persona tutta di un pezzo - ricorda l'ex sindaco di San Michele al Tagliamento Codognotto - Una persona di cui ti potevi fidare». «Fa male la morte di Sandro - ribadisce il consigliere comunale Piermario Fantin - Ci siamo sentiti due settinane fa e abbiamo ripercorso alcune delle nostre battaglie in Comune. Sandro era speciale».