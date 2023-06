Traffico di eroina nel trevigiano, 40enne condannato a otto anni di carcere

TREVISO - Traffico di eroina, condanna di otto anni per il "narcos" di 40 anni. Questa mattina, 15 giugno, l'uomo è stato condannato in contumacia dal tribunale di Treviso alla pena di 8 anni di reclusione in quanto riconosciuto come responsabile di un traffico di eroina attimo a partire dal 2015 nel trevigiano. Nel 2017, in occasione del suo arresto, l'imputato era stato accusato per la cessione di varie centinaia di dosi per una quantità complessiva di droga che, secondo il giudice, non rientrava nel limite della modesta quantità. La pena stabilita è stata più che doppia rispetto alle richieste della stessa accusa formulate in base alle quantità vendute nei singoli episodi.