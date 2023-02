Lega, a Treviso vince Dimitri Coin. Batosta per lo zaiano Dussin

TREVISO - E' Dimitri Coin, parlamentare ed ex segretario provinciale, il nuovo segretario della Lega trevigiana: con 306 voti ha battuto l'ex consigliere regionale Riccardo Barbisan (293 voti) e Luciano Dussin (250), ex sindaco di Castelfranco. Già due volte segretario provinciale, Coin è espressione della parte del movimento indipendentista che si riconosce in Gianpaolo Gobbo, ex leader della Liga Veneta, anche se comunque di area Matteo Salvini. Dopo un lungo testa a testa, Coin ha prevalso su Riccardo Barbisan, capogruppo a Treviso ed ex consigliere regionale, salviniano "puro", tanto che lo stesso Salvini aveva chiesto che ci fosse un solo candidato d'area tra i due. Il terzo aspirante alla segreteria era Luciano Dussin, capogruppo a Castelfranco, ex onorevole ed ex sindaco della sua città. A votare sono stati in 870, a fronte dei 1.035 iscritti in provincia. Il voto ha quindi spaccato a metà il movimento (306 voti Coin e 293 Barbisan), facendo alla fine prevalere l'anima veneta, non strettamente di fede salviniana, che ancora governa la Provincia di Treviso. «Buon lavoro al nuovo segretario Dimitri Coin - ha commentato il segretario regionale Alberto Stefani - dopo questi lunghi anni di commissariamento i militanti hanno potuto finalmente decidere. Ora tutti uniti per dare voce a famiglie e imprese del nostro territorio».

All'elezione del nuovo segretario nel primo congresso post Covid, ha partecipato anche l'ex sindaco 'sceriffo' di Treviso, Giancarlo Gentilini, 93 anni, che ha scherzato a lungo con il Governatore Luca Zaia. «Il segnale che arriva da Treviso è chiaro e netto - osserva l'assessore regionale Roberto Marcato -. I militanti chiedono un'identità forte del movimento».