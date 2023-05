TREVISO - Mister preferenze delle Comunali 2023 a Treviso è Alessandro Manera. L’assessore uscente all’Ambiente, braccio destro del rieletto sindaco Mario Conte, è il più votato tra tutti i candidati: già a 542 consensi personali, mentre lo spoglio relativo agli aspiranti consiglieri non è ancora completato. Tuttavia la tendenza è ormai abbastanza netta. Sull’onda del successo della lista del primo cittadino, Manera fa l’en plein soprattutto nel seggio 23 alle ex Bianchetti e nel 66 alle scuole Carrer di Sant’Antonino, ma regge egregiamente anche in alcuni seggi del centro, ad esempio alle Gabelli o al Duca degli Abruzzi. A tallonare il primatista Manera, il ticket del Partito democratico Marco Zabai- Carlotta Bazza: i due si preannunciano come nuovi componenti del Consiglio comunale sull’onda, rispettivamente di 510 e 503 indicazioni. Prenota il ritorno ai Trecento pure il capogruppo della Lega Riccardo Barbisan, con 332 preferenze più votato della lista del Carroccio, seguito dagli altri assessori Cristian Schiavon (300) e Sandro Zampese (292). Supera abbondantemente quota 300 anche Davide Acampora, alfiere di Forza Italia nel mandato ormai concluso, che sopravanza il vicensindaco e compagno di partito Andrea De Checchi a 248. Nella compagine di Fratelli d’Italia, testa a testa tra Alberto Ciamini (153) e Gloria Sernagiotto (144), figlia dell’ex assessore regionale Remo. Tornando alla Lista Conte fanno incetta di preferenze anche Antonio Dotto (296), Mirco Visentin (247) e l’ex presidente Israa Luigi Caldato (241). Subito dietro, a 216, Giancarlo Iannicelli, e Bepi Basso, con 212. <WC>C<WC1>ontinueranno a sedere tra i banchi dell’opposizione, Antonella Tocchetto (310) e Stefano Pelloni (305) per il Pd e Fraco Rosi (295), per Treviso Civica, in ballo con Maria Buoso.<WC>