Elezioni a Treviso. Seggi chiusi, al via il conteggio dei voti

Elezioni a Treviso. Puntuali alle ore 15 di oggi, 15 maggio 2023, la chiusura dei seggi in città. Al via i conteggi dei voti, tanta l'attesa per scoprire chi sarà il nuovo sindaco della città. A scendere in campo tentando la corsa per il secondo mandato c'è Mario Conte, già sindaco di Treviso candidato del centrodestra. Giorgio De Nardi, candidato civico del centrosinistra. Nicolò Rocco del Terzo Polo. Maurizio Mestriner del Movimento 5 Stelle. Luigino Rancan del Popolo della Famiglia.