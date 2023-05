TREVISO - «Una candidatura femminile avrebbe potuto fare la differenza. Ma non ho rimpianti personali: ho fatto tutto quello che potevo per essere candidata al ruolo di sindaco. Poi l’esperienza politica mi ha fatto capire che non era la volta buona. Il centrosinistra ha deciso che io non ero il candidato adatto. Nella vita avevo come obiettivo quello di essere il primo sindaco donna di Treviso. Ma probabilmente non sarà in questa vita». Antonella Tocchetto, capolista del Pd, parla senza giri di parole. Ieri pomeriggio è stata a lungo accanto a Giorgio De Nardi. E di certo tutti speravano in un risultato diverso. Ora si aprono altri cinque anni all’opposizione. Con De Nardi come leader? «Ci confronteremo -dice Tocchetto- è stato un candidato sindaco molto interessante e di sicuro non vogliamo perderlo».



IL PECCATO ORIGINALE

Per la capolista del Pd c’è stato un solo, grande peccato originale: il mancato accordo tra la coalizione di centrosinistra e il Terzo polo, che è andato da solo sostenendo Nicolò Rocco. «Bisognava lavorare per essere tutti assieme -nota- avremmo avuto il ballottaggio certo». Appunti per il futuro, ormai. Franco Rosi, riferimento di Treviso Civica, l’uomo che forse più di tutti si è speso per far scendere in lizza De Nardi, non nasconde l’amarezza. «È chiaro che ci aspettavano di più -dice- ma le recriminazioni non servono a niente». Secca anche la risposta, pur indiretta, alle considerazioni della Tocchetto: «Avrebbe potuto candidarsi». In tutto ciò si prova a guardare avanti. «Abbiamo tentato di recuperare terreno rispetto a un sondaggio di novembre che dava Conte al 75% e De Nardi al 25%. Purtroppo non ci siamo riusciti. Era necessaria una maggiore mobilitazione -è l’analisi di Giovanni Tonella, segretario cittadino del Pd- resta comunque il progetto che ha messo assieme le forze di centrosinistra e quella civiche, con all’interno una figura come De Nardi che rappresenta un certo tipo di imprenditoria e in particolare una grande apertura verso il mondo dell’innovazione».



ORIZZONTE GRIGIO

Giovanni Zorzi, segretario del Pd della Marca, allarga l’orizzonte. Non è stata una tornata fortunata per il Partito democratico. «C’è grande amarezza, sia per Treviso che per gli altri comuni -ammette- abbiamo perso San Biagio per poco più di 60 voti. Un’inezia. È una cosa che brucia tanto soprattutto alla luce della qualità messa in campo dall’amministrazione negli ultimi 10 anni (il riferimento è all’era di Alberto Cappelletto, ndr). Ha lasciato un segno importante rilanciando la comunità e conseguendo ottimi risultati, che purtroppo non sono stati valorizzati dai risultati elettorali.



LA PARTITA VEDELAGO

Per quanto riguarda Vedelago, infine, il quadro è stato simile a quello di Treviso: sapevamo che avevamo davanti due corazzate e che sarebbe stata una sfida estremamente dura». Ora qui bisognerà decidere cosa fare in vista del ballottaggio tra Giuseppe Romano, candidato del centrodestra unito, e Marco Perin, candidato con il blocco civico (dopo lo strappo con la Lega). Difficile immaginare che il Pd possa dare il proprio sostegno al Carroccio e a Fratelli d’Italia. «Se ne discuterà nel circolo -va cauto il segretario- si valuterà se e come sarà possibile collocare la nostra proposta in modo coerente». Adesso si lavora per voltare pagina a livello provinciale. «Dobbiamo riappropriarci di parole come famiglia, comunità, sicurezza e federalismo, che ci sono state scippate dalla destra e che sono finite al centro delle peggiori politiche conservatrici -tira le fila Zorzi- è questa la strada in vista delle elezioni del prossimo anno che vedranno decine di comuni al voto e che ridisegneranno il profilo politico della Marca».