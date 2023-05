Elezioni a Treviso. Giorgio De Nardi: «Resterò in consiglio e mi confronterò con i cittadini» Videointervista

di Mauro Favaro

Giorgio De Nardi: «Credo che la politica attuale abbia interesse a tenere la popolazione lontana perché probabilmente fa comodo averla in queste condizioni di poco coinvolgimento e noi vorremmo cambiarlo. Non avevo aspettative, non era prevedibile, siamo partiti troppo tardi e in tre mesi abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare. Per me quello che conta è la squadra e quello che riusciremo a seminare da oggi in poi. Resterò in consiglio anche se ho capito che c'è poca opposizione da fare, penso che lavoreremo con la cittadinanza per rendere consapevolii cittadini nelle scelte».