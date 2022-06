Fiorenzo Fantinel nuovo sindaco: «Siamo felici, ma è stata una campagna elettorale molto complessa»

SANTA LUCIA DI PIAVE - Santa Lucia di Piave rifugge il commissariamento e punta tutto sul nuovo sindaco Fiorenzo Fantinel. L’imprenditore santaluciese è infatti il nuovo primo cittadino, colui che prenderà in mano il Comune dopo i mandati consecutivi del “mariga” Riccardo Szusmki. «È stata una campagna elettorale molto lunga e complessa, ma gestita egregiamente da tutto il nostro staff che ha lavorato duramente per mesi, senza risparmiare le energie – commenta soddisfatto il neo sindaco – Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, in un clima elettorale che mai avremmo voluto per Santa Lucia, e per questo va un sentito ringraziamento a tutti quei cittadini che si sono recati alle urne per averci dato conferma di voler noi al governo del territorio. Domenica hanno vinto la vera democrazia e il senso civico degli elettori, confermando che il voto è lo strumento per esprimere la propria voce». «Siamo felici perché abbiamo dimostrato che parlare di programmi e condividere le idee con i cittadini è il modo per riuscire a fare il bene della propria comunità. Ora, però, è importante partire subito con il lavoro – aggiunge Fantinel - Stiamo anche già pensando anche di incontrare alcuni settori fondamentali per la vita della città come il mondo del lavoro, le scuole, i nostri dipendenti comunali, le associazioni. Tutti temi che non possono prescindere dalla futura attività amministrativa a medio-lungo termine».