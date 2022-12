Elezioni amministrative: è ufficiale, il sindaco Mario Conte si ricandida

TREVISO - Il sindaco di Treviso Mario Conte è pronto a scendere di nuovo in campo per le amministrative 2023. Martedì 27 dicembre il primo cittadino ha ufficializzato la sua ricandidatura attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook. «Con la stessa responsabilità, la dedizione e lo spirito di servizio» si legge nel post «per i trevisani, per la comunità, per il futuro» tenterà il Conte bis.

Alle comunali del 2018, sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Unione di centro, era riuscito a battere il sindaco uscente Giovanni Manildo ottenendo al primo turno il 54,48%, risultato che gli aveva consentito di diventare il primo cittadino più giovane della storia di Treviso. In precedenza era stato per cinque anni capogruppo della Lega in consiglio comunale. Dal 2019 è anche presidente dell'Associazione nazionale dei comuni (Anci) del Veneto.