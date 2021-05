TREVISO - Crolla il numero di alunni alle elementari e alle medie. Mentre aumentano gli studenti delle superiori, tra licei e istituti professionali. Ma sarà l’ultima volta: dopo il picco del prossimo anno scolastico, il calo delle iscrizioni esploderà anche qui. Al momento l’emergenza riguarda proprio le elementari. A settembre conteranno 1.400 alunni in meno rispetto ad oggi. Una voragine. Come se fosse sparita un’intera scuola. Non solo un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati