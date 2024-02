Elementari, cambiano le pagelle: verso il ritorno dei giudizi da insufficiente a ottimo. Tutte le novità

Cambiano le pagelle alle elementari.

Test di Medicina, ecco come cambiano: due date fisse e 60 quesiti a risposta multipla in 100 minuti

Come funziona ora

L'attuale valutazione risultava poco chiara sia per i docenti che per le famiglie. Il nuovo sistema prevede che per ogni disciplina, anche per l'educazione civica, sia espressa una valutazione «con giudizi sintetici» che saranno correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione? Saranno definite con ordinanza del ministero dell'istruzione, che recherà anche l'articolazione dei giudizi: da ottimo a insufficiente, secondo lo schema classico in vigore in passato.

La revisione

La revisione proposta dal ministro Giuseppe Valditara, riguarda anche la valutazione alle superiori prevedendo «la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti» per tutti gli studenti di licei ed istituti tecnici e professionali. La norma impedisce di fatto alle scuole di non mettere voti al primo quadrimestre.

La sospensione

Si prevede che per la sospensione, fino a un massimo di due giorni, lo studente dovrà essere coinvolto in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Per l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni si prevede invece lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione scolastica. Inoltre il voto inferiore a sei decimi potrà aversi anche a fronte di comportamenti “che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate.