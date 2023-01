Spaccio nel Biscione di Conegliano, bloccato rapper di 23 anni

CONEGLIANO (TREVISO) - Il suo volto era apparso nei video rap girati nei mesi scorsi fra le strade della città del Cima. Ma sta comparendo sempre più spesso anche negli schedari delle forze dell'ordine, in particolare quelli del Commissariato di Conegliano. Giovedì scorso infatti il giovane, classe 1999, di origini senegalesi, è stato pizzicato in piazzale Zoppas, al Biscione, con trenta grammi di sostanza stupefacente nascosti nelle tasche dei pantaloni. In particolare aveva una ventina di grammi di hashish ed altri dieci scarsi di maruijuana. La droga ovviamente è stata posta sotto sequestro così come il contante che il 23enne aveva con sè: più di mille euro in contanti. Il sospetto è che la somma non fosse altro che provento dell'attività di spaccio fino a quel punto effettuata dal giovane, e che quindi di grammi di stupefacente in realtà prima del controllo ne avesse ancora di più. Come detto non è la prima volta che il 23enne viene trovato in possesso di sostanze illecite. Intanto il questore di Treviso ha comminato un foglio di via della durata di 3 anni nei confronti di un cittadino marocchino di 22 anni residente a San Vendemiano. Il ragazzo è stato rintracciato in ospedale ed è stato denunciato per un furto aggravato ad una fioreria di Conegliano (dalla quale aveva asportato non certo fiori, ma il fondo cassa), e per un tentativo di furto in un fast food di San Vendemiano, il McDonald's. Nel caso di violazione del foglio di via nei suoi confronti potrebbero essere emesse restrizioni ancora più pesanti, fino all'arresto.