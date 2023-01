Oltre 2,5 chili di droga pronta per lo spaccio, arrestato trentenne veronese

VERONA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona, nell’ambito dell’incessante azione di controllo economico del territorio finalizzata al contrasto dei traffici illeciti, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Nella tarda serata di lunedì 2 gennaio, una pattuglia dei “baschi verdi” del Gruppo di Verona, nell’ambito di in un posto di controllo attuato nel quartiere cittadino di Veronetta, intimava “l’alt” a un veicolo condotto da un giovane residente nel quartiere. L’uomo, un cittadino veronese sotto i trent’anni di età, dopo avere sin da subito ammesso di fare uso personale di stupefacenti e aver consegnato ai Finanzieri uno spinello preconfezionato, si mostrava oltremodo agitato. I militari, pertanto, perquisivano l’automezzo, rinvenendo ulteriori 10 grammi di hashish già suddivisa in dosi. Le Fiamme Gialle decidevano quindi di perquisire anche l’abitazione del giovane dove era custodito un borsone contenente marijuana – quantificata in circa 1,8 kg e conservata in grandi buste termosaldate – e oltre 800 grammi di hashish già suddiviso in panetti e dosi pronte per lo spaccio. Alla luce dell’ingente quantitativo di droga e delle modalità di detenzione e del denaro contante in possesso del soggetto – 240 euro in banconote di piccolo taglio – è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Montorio, così come disposto dal PM di turno, in attesa della convalida. Droga e denaro sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.