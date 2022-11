TREVISO Studio della lingua veneta nelle scuole dell’obbligo: per l’assessore all’istruzione Silvia Nizzetto è un s ì senza riserve. Anzi: Treviso fa un passo in avanti e propone progetti dedicate alle scuole primarie per la scrittura creativa in dialetto. « La ritengo una peculiarità fondamentale. Il bilinguismo apre la mente e aiuta a parlare meglio l’italiano », sottolinea l’assessore . Il Veneto n on è ancora riuscito a far partire l’obbligatorietà dello studio del dialetto alle scuole dell’obbligo. Ma da Treviso partono , ancora una volta , iniziative di studio della lingua nell’offerta scolastica. E l’assessore Nizzetto benedice la proposta di legge d el parlamentare leghista Massimo Bitonci. In caso si potesse partire, quindi, Treviso c’è. « In Friuli sono riusciti a portare a termine questo programma della lingua madre del territorio. All’interno dei progetti per le scuole abbiamo un corso dedicato alla scrittura creativa in lingua veneta, io la ritengo una peculiarità fondamentale. Abbiamo tutte le carte in regola per affermare che sia una lingua prestigiosa e sia doveroso coltivarla perchè è un patrimonio importantissimo del territorio » .

LA PROPOSTA

Dialetto veneto nelle scuole della Regione, fin dalla materna e la possibilità per l’ente territoriale di “sottoscrivere accordi con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive locali, anche a tal fine appositamente costituite, per la promozione di trasmissioni giornalistiche e di programmi generali in lingua minoritaria”. Questa è la proposta di legge presentata da Bitonci e sposata dall’assessore trevigiano con il placet del sindaco Mario Conte. Intanto però ci si attrezza con un’offerta scolastica in chiave identitaria che prevede corsi creativi in lingua, lezioni spettacolo sui viaggiatori veneziani e approfondimento sul cibo in chiave local. Silvia Nizzetto non ha mai fatto segreto di considerare lo studio e la diffusione della lingua veneta uno dei cap i saldi del suo mandato. « Credo che ogni città e ogni sindaco abbia la possibilità di fare qualcosa in favore di questa battaglia. Io nel mio piccolo ho sempre proposto progetti dedicati alla lingua veneta. Alla fine le scuole li accettano di buon grado perchè poi creano maggiore integrazione con chi viene da fuori che dimostra di voler conoscere le radici della nostra lingua. Sta nella volontà degli amministratori portare avanti una battaglia che a volte, a causa dei preconcetti, sembra contro i mulini a vento ma sono convinta sia importante per la conoscenza di questa lingua » .

SPERANZE