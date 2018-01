Una terza donna accusa l'ex assessore: «Botte, poi regali e cene»

di Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - «Lui ha rovinato me, ma io non sono stata capace di rovinare lui». Una terza donna accusa Mirco Lorenzon l'ex assessore provinciale denunciato da una quarantenne trevigiana per percosse , ed inchiodato da Petra De Zanet, con cui ha avuto una lunga relazione.«Stare con lui poteva essere bellissimo. Bastava non contraddirlo. Sennò si imbestialiva e andava fuori di senno». Un incontro nato nel 2000, per motivi di lavoro. «Lui all'epoca faceva leasing e io avevo un'attività. Era ancora sposato ma abbiamo iniziato ad avvicinarci». Poi il matrimonio dell'ex politico si conclude e i due iniziano a frequentarsi alla luce del sole. «A Ponte di Piave tutti sapevano di noi». Però lui non si sente così vincolato. E non accetta domande. «Capivo che c'erano movimenti strani. Trovavo tracce inequivocabili del passaggio di altre donne. In casa, in macchina. Profumi e altre cose. E iniziavo ad avere dubbi. E a fare domande». Il primo episodio pesante accade in macchina. «Avevo trovato un preservativo. Sconvolta, ho iniziato a chiedere cosa fosse successo. Lui non ci ha visto più, mi ha afferrato per i capelli strappandomeli. E ha iniziato a schiaffeggiarmi con violenza». La seconda volta avviene in casa. «Avevo trovato un rossetto e un profumo non miei. Lui negava tutto. Poi è passato alle mani. Dopo le botte arrivavano i regali. Per cercare di recuperare mi comprava cose molto belle, o faceva sorprese come cene e uscite»...