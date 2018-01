di Elena Filini

PONTE DI PIAVE - « Lo amo ancora, e lo perdono . Voglio che si faccia aiutare. Io ci sarò». Dopo l'ira, le percosse, l'allontanamento arriva il dietro front. Dettato da un sentimento forte e dalla voglia di tornare insieme a quell'uomo che le ha fatto del male ma a cui si sente ancora legata. «Non voglio soldi, né pubblicità. Mi interessa solo che lui si curi e si faccia aiutare. Lo amo, sarò al suo fianco sempre». È disposta a passare sopra a tutto. Alle ferite fisiche e morali, alle durezze che hanno contraddistinto gli ultimi mesi del loro rapporto. In nome dell'amore e della voglia di farcela, insieme. Sconvolta anche dalla ribalta mediatica che le sue affermazioni ha suscitato, preoccupata dall'effetto domino che le sue accuse hanno creato, mettendo in circolo altre dichiarazioni, forse pentita per aver fatto finire quello che nonostante tutto continua a definire come il suo uomo sulle pagine dei giornali, la quarantenne trevigiana che ha denunciato l'ex assessore provinciale Mirco Lorenzon per violenze , presentando un chiaro referto medico, oggi desidera solo resettare tutto. «Mi ha fatto male, ma lo perdono. Mirco torna da me. Ti voglio bene». Queste le sue disarmanti parole...