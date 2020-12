Sospette ladre trasfertiste scoperte tra le case: una è minorenne, l'altra incinta

TREVISO - Due donne, una delle quali minorenne e sospettate di essere delle ladre trasfertiste, sono state denunciate martedì dalla polizia trevigiana. In tarda mattinata le due, una delle quali è incinta, sono state notate mentre si aggiravano tra le abitazioni in zona Sant'Angelo. Portate in questura, erano prive di documenti e sono state identificate in due donne di etnia Rom residenti in Lombardia, pluripregiudicate. Addosso avevano diversi cacciaviti e dei gioielli, valsi loro le accuse di ricettazione, possesso di arnesi atti allo scasso e false attestazioni per la minore, che ha finto di avere meno di 14 anni. L'adolescente è stata affidata a una comunità.

Ultimo aggiornamento: 12:04

