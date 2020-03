Coronavirus, altre 8 vittime: 7 a Treviso e una a Vittorio Veneto I decessi salgono a 40

Coronavirus in Veneto oggi, 12 marzo 2020: arriva a tarda ora la notizia di 8 nuovi decessi, tutti nella Marca. Otto a Treviso e uno a Vittorio Veneto. Il contagio dunque si allarga ancora, siamo arrivati a 1458 persone infette rispetto alle 1049 di ieri sera, 11 marzo. Lo riportano i dati ufficiali della Regione. La provincia di Treviso registra così 23 decessi totali, oltre metà di tutto il Veneto. Ha però anche 41 pazienti guariti, ovvero 5 più di Padova che resta il cluster più numeroso.

MAPPA.

L'ultima vittima era un trevigiamo morto a Bassano, poi sono arrivati gli 8 decessi di oggi con un aumento di 16 casi anche nelle terapie intensive di tutto il Veneto. Le persone ricoverate in area non critica ora sono 357, mentre 101 si trovano in terapia intensiva. (LEGGI TUTTO).

I deceduti sarebbero tutte persone anziane, ma non solo del reparto di Geriatria, primo focolaio del virus.

Ufficialmente quindi in Veneto si parla di una cifra di contagiati molto alta anche l'aumento rispetto a stamani è di soli 74 casi (il 5%).

LE 500MILA MASCHERINE SCOMPARSE «Non si trovano i materiali. Addirittura una partita di 500mila mascherine è arrivata allo sdoganamento ed è letteralmente scomparsa (LEGGI TUTTO)

Bar, ristoranti e negozi chiusi. Aperti alimentari, farmacie, banche, poste, edicole, tabaccai, artigiani Il Decreto

Allarme contagio, Zaia ai veneti: restate a casa, «è un flagello, massimo rigore sulle nuove misure»

Coronavirus, in Veneto è emergenza. Oggi un accorato appello del presidente della Regione Luca Zaia a tutti i cittadini: «Restate a casa - dice il governatore -, fra 5 giorni, se la situazione non cambia, ci sarà un picco nelle terapie intensive. Il rischio è che entro il 15 aprile due milioni di veneti saranno contagiati». «Ci saranno sicuramente sempre più ordinanze più restrittive. L'importante è non uscire di casa (...), voglio vedere le strade vuote (...). Abbiamo l'obbligo morale di difendere i più deboli»... (LEGGI TUTTO)

NUOVO APPELLO DI ZAIA --> Negli ospedali del Veneto servono donatori di sangue.

I CLUSTER DEL VENETO di oggi 12 marzo (dati rapportati all'11 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-2

Padova 420 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo)

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 85 contagiati

Treviso 310 contagiati

Venezia 220 contagiati

Verona 170 contagiati

Vicenza 123 contagiati

Belluno 52 contagiati

Rovigo 13 contagiati

Domicilio fuori Veneto 20 contagiati

Assegnazione in corso 45 contagiati

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 357 , di cui 101 in terapia intensiva

Struttura di ricovero - DATI DEI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA

Azienda ospedaliera di Padova 22 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 7 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 8 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 0 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 14 in terapia intensiva,

Ospedale di Venezia 5 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 1 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 9 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 1 in terapia intesiva

Ospedale di Vicenza 8 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 1 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 3 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 0 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 9 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 3 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 3 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 0 in terapia intensiva

Coronavirus, in Friuli Venezia Giulia: altre due nuove vittime e 79 contagi in più

Friuli Venezia Giulia. Salgono a 205 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 79 persone rispetto all'ultima comunicazione. Sono due, oggi i decessi registrati in più rispetto alla giornata di ieri, che portano a 8 il numero totale di morti per Covid-19. (LEGGI TUTTO)

NUOVO MODULO PER MUOVERSI Coronavirus, nuovo modulo di autocertificazione spostamenti Scarica pdf



Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

LA RICERCA

Coronavirus, come non confonderlo con influenza: la differenza nei sintomi

Coronavirus, quando sarà il picco? «I cinesi hanno azzeccato i calcoli, qui serve una previsione europea»

Coronavirus. Super test in arrivo per sapere se si è stati contagiati: in un'ora i risultati

Coronavirus cura. Nuovo farmaco Usa anti-virus, Padova fra i 3 ospedali per la

Ultimo aggiornamento: 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA