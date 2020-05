SEGUSINO - Due controlli dei carabinieri in 10 minuti. Poi arriva la polizia locale. Motivo? I clienti bevono il caffè in piazza, vicino al locale. Dopo la minaccia di sanzioni, la giovane barista fa dietro front e richiude il locale. E' durata poco meno di una mattinata la fase 2 di Fulvia Stramare.

Ieri mattina la ragazza, titolare del bar Sbrech, ha deciso di riaprire con take away sfruttando l'indotto del mercato. Ma subito sono iniziati i problemi. Dopo aver consegnato i caffè e cappuccini da asporto ai clienti Fulvia ha un primo controllo dei carabinieri. Passano dieci minuti e ne arriva un secondo. Intanto la famiglia che stava bevendo il caffè in direzione mercato viene fermata e controllata. Arriva poi la polizia locale che minaccia sanzioni e chiusura. A quel punto Fulvia decide di chiudere e non riaprire.

Riaperture e controlli: impossibile lavorare

Cartelli per i clienti del bar: non basta

avendo già avuto 2 controlli dei carabinieri e polizia municipale che alla terza volta oltretutto rischio la chiusura e una gran sanzione anche in assenza di assembramenti. In questa situazione risulta davvero impossibile lavorare in serenità anche cercando di rispettare le regole». L'esercente non ha nulla da eccepire sul lavoro delle forze dell'ordine. «L'ordinanza è chiara ed è giusto far rispettare le regole. Ma io sono da sola, lavoro sola. Quando arriva il cliente consegno il caffè raccomandando di portarlo via. Non posso anche mettermi in mezzo alla piazza per vedere se viene rispettato».Stramare spiega inoltre che ha posizionato tutti i cartelli necessari, e che non esistono regole chiare per la distanza entro cui il barista ha giurisdizione. «Tutto vero e tutto giusto, la salute viene prima. Ma io sono chiusa da due mesi, a fronte di utenze, affitto. Ho cercato di riaprire per ripartire, siamo in un piccolo paese, qui il concetto di assembramento è davvero relativo». Anche il sindaco Gloria Paulon interviene sulal vicenda. «Credo che tutti possano confermare come, dal primo giorno, nel nostro territorio non sia stato adottato un approccio repressivo e sanzionatorio-spiega in merito ai controlli- Detto questo, credo che l'episodio di Fulvia sia emblematico di una situazione non più sostenibile da parte di tutte quelle piccole attività commerciali ed artigiane che ancora oggi dopo due mesi non hanno risposte né certezze; ha visto una speranza di poter riprendere a lavorare, che purtroppo si è tramutata in un potenziale boomerang per la sua attività».