POVEGLIANO - Aveva fatto salire suo figlio per la prima volta sul sellino montato sulla bicicletta. Poi, entusiasta, era uscita a fare un giro assieme a lui. A poche centinaia di metri da casa ha visto una pattuglia della polizia locale. A quel punto si è accorta di essersi dimenticata la mascherina. <WC>È<WC1> tornata a casa a riprendersela, passando poco dopo nello stesso punto di prima. E qui gli agenti l’hanno fermata affibbiandole una multa da 280 euro, che se non pagati entro un mese diventano 400 euro. E’ quanto capitato a una giovane mamma di Povegliano. Lei ha provato a spiegare la situazione. Ma ormai la multa era stata staccata.<WC>



CONTROLLI <WC1>“Sappiamo che ci possono essere delle dimenticanze. Però non è possibile far finta di nulla – allarga le braccia Mosè Crema, comandante della polizia locale di Ponzano e Povegliano – l’identificazione è scattata al secondo passaggio perché nella prima occasione, appunto, la signora non aveva la mascherina. Anche le notifiche in questo periodo vengono fatte il giorno successivo per evitare di avere contatti diretti con persone che non indossano la mascherina<WC>»<WC1>. Tant’è.



DUBBI <WC1>Fatto sta che la sanzione ha lasciato perplesso anche il sindaco Rino Manzan. <WC>«<WC1>Io sono sempre per educare – dice senza entrare troppo nei dettagli del caso – questo in particolare quando c’è un ravvedimento<WC>»<WC1>. Non è tutto. Nei giorni scorsi la polizia locale di Ponzano e Povegliano è intervenuta anche in un bar di via Roma, poco distante da villa Minelli. Una segnalazione arrivata al comando indicava la presenza di persone al banco impegnate a bere ombre di vino, come se niente fosse. Cosa che al momento non è ancora consentita. <WC>«<WC1>Il locale aveva una parte dedicata a tabaccheria, che può tranquillamente lavorare, e un’altra con il bancone del bar, dove però alla luce delle limitazioni legate all’emergenza coronavirus non possono essere somministrate bevande – tira le fila Crema – quando siamo entrati abbiamo invece trovato alcune persone davanti al banco. Una, in particolare, era impegnata a bere un calice di vino<WC>»<WC1>. Pure in questo caso è scattata la sanzione. Nei confronti del gestore è stata staccata una multa da 280 euro, che diventano sempre 400 se non si salda nel giro di un mese. Non solo. L’attività del bar è stata segnalata anche alla Prefettura, che ora potrà decidere se procedere con una sospensione della licenza da 5 a 30 giorni. Le multe fatte ai singoli cittadini trovati senza mascherina hanno lo stesso importo di quelle che vengono elevati ai locali. Su questo, però, il Comune non ha alcun potere di intervento.<WC> ​ © RIPRODUZIONE RISERVATA