Auto a fari spenti in contromano: paura in tangenziale. Alla guida un 85enne

TREVISO - Voleva tornare a casa e dirigersi verso Zero Branco ma, perso il senso dell'orientamento dopo aver svoltato a sinistra dalla Castellana, a Paese, ha imboccato l'ingresso dellain. E, come se non bastasse, l'autista,Quando i primi automobilisti se lo sono visti davanti, riuscendo fortunatamente a schivarlo, l'uomo aveva già superato la rotonda dell'aeroporto e stava procedendo verso il Terraglio a bassissima velocità. Per fortuna tra le vetture in transito c'era pure una pattuglia delle volanti della questura, che l'ha bloccato all'altezza di Sant'Angelo. Nel frattempo sul posto si sono precipitati anche gli agenti della Polstrada, quelli della polizia locale di Treviso e i carabinieri, tutti dirottati dalle rispettive centrali operative che continuavano a ricevere le segnalazioni da parte degli automobilisti che avevano incrociato la Chevrolet Matiz dell'anziano. Per fortuna, è il caso di dirlo, non ci sono stati incidenti e non si è fatto male nessuno.