Continui raid pomeridiani all'EcoCentro di Villorba, blitz dei carabinieri: fermati due ladri

VILLORBA - Da ormai un paio di mesi ogni martedì pomeriggio, attorno alle ore 17 quando la struttura era chiusa, alcuni intrusi erano soliti entrare all’EcoCentro di Villorba per rubare pc, televisori, cavi di rame, piccoli elettrodomestici e oggetti di elettronica. Il sistema era semplice: uno faceva il palo e restava nel furgone usato per trasportare i materiali rubati, mentre i complici, tagliando la recinzione, entravano all’EcoCentro e rubavano vari rifiuti dai contenitori, soprattutto scarti elettrici ed elettronici. Un’azione sistematica che non è sfuggita alle telecamere installate all’interno della struttura che hanno ripreso l’accaduto. I tecnici di Contarina hanno quindi subito sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Villorba.

Tentano un nuovo raid ma ad aspettare i ladri ci sono i carabinieri

Martedì sera i malviventi ci hanno riprovato, ma questa volta ad aspettarli – oltre alle ceste piene di rifiuti – c’era una pattuglia dei Carabinieri che ha bloccato e identificato 2 persone. «Sono estremamente grato al corpo dei Carabinieri che hanno subito preso in carico la nostra denuncia organizzando un’azione sul campo con estrema rapidità e precisione – ha dichiarato il Direttore Generale di Contarina, Michele Rasera – È da anni che denunciamo questi comportamenti illeciti: prelevare materiale all’interno degli EcoCentri è un furto che danneggia l’intera collettività. Sono perciò molto soddisfatto della proficua e fattiva collaborazione con l’Arma. Ciò dimostra che è possibile contrastare tali comportamenti illeciti e con tempi rapidissimi. Auspico che questo tipo di indagini possano essere replicate anche in altri casi simili, per stroncare quello che è un vero e proprio racket dei rifiuti».