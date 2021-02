CONEGLIANO (TREVISO) - Davanti alla sede della locale Compagnia Carabinieri a Conegliano, in mattinata, è stato deposto alla base del Tricolore a mezz’asta, un mazzo di fiori - in onore del militare dell'Arma Caduto in Congo - da parte dei Vigili del Fuoco di stanza in quel Comune. A loro è giunto il sentito ringraziamento dell'Arma coneglianese.

