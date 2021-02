I parcheggi diventano a pagamento: la rivolta delle maestre

CONEGLIANO Da ieri il parcheggio adiacente all’ospedale è a pagamento. Il Comune ha emesso l’ordinanza che sancisce gli stalli a strisce blu nel parcheggio di via Brigata Bisagno che rientrano nella nuova zona H con tariffe apposite. I parchimetri però non ci sono ancora. Una scelta contestata da molti quella di far pagare il parcheggio a chi si reca in ospedale. E anche dalle insegnanti della scuola primaria Marconi, a fianco del nosocomio, le quali non avranno alcuna agevolazione e dovranno pertanto sborsare 2 o 3 euro al giorno. Con le misure anti Covid, le maestre non possono più parcheggiare le loro auto nel cortile della scuola, di conseguenza sono costrette a posteggiare nel grande parcheggio oppure a cercare un posto nelle vie interne, attorno alla scuola, impresa non facile considerato che gli spazi liberi consentiti sono occupati dai residenti oppure da chi si reca in ospedale e non trova altro posto.

VIA TONIOLO CHIUSA

Inoltre, negli orari di entrata e uscita da scuola, via Toniolo, sulla quale si affacciano gli ingressi della scuola, è chiusa al traffico veicolare per tutelare la sicurezza dei bambini. Chiusura necessaria dopo anni di cattive abitudini di molti genitori che parcheggiavano o fermavano l’auto sul marciapiede, intralciando il traffico veicolare e pedonale. L’accordo del Comune con la SIS, società che ha in carico la gestione dei parcheggi a pagamento in città, non prevede agevolazioni per le insegnanti, mentre va incontro ai genitori che possono richiedere il pass “kiss and ride” con valenza limitata ai 15 minuti prima e 15 dopo l’orario di entrata e uscita dal plesso scolastico. «Per ora non sono previste agevolazioni per le insegnanti – spiega Claudio Mallamace, comandante della Polizia locale – perché si tratta di accordi con SIS che prenderà eventualmente la nuova amministrazione. C’è la possibilità di acquistare gli abbonamenti, che hanno un prezzo conveniente, ma purtroppo al momento sono esauriti. Tuttavia le maestre arrivano a un orario dove è ancora possibile trovare posti liberi nelle strade vicino alla scuola».

LE TARIFFE

Per la sosta nella neo istituita zona H è stato fissato il costo di 1 euro sino a due ore; 2 euro per soste sino a quattro ore e 3 euro di tariffa unica giornaliera dalle 7 alle 20. “Sono tariffe calmierate – afferma Mallamace – studiate sulla base del monitoraggio che è stato eseguito sull’area. Sostanzialmente non ci sono soste più brevi di un’ora”. L’istituzione della sosta a pagamento nel parcheggio di via Brigata Bisagno è frutto di trattative ed “accordi tra l’amministrazione precedente e l’azienda sanitaria” spiega Mallamace, che il commissario prefettizio e i dirigenti comunali hanno soltanto portato a termine dal punto di vista tecnico e non politico, ovviamente. In sintesi il Comune ha ceduto all’Usl in convenzione per 9 anni la sua parte di parcheggio interrato San Marco e l’azienda sanitaria il parcheggio di via Brigata Bisagno. «Nel giro di due settimane dovrebbe essere finita anche la parte tecnica di posizionamento della segnaletica e dei dispositivi – dice il comandante – Poi abbiamo chiesto un periodo di rodaggio di almeno una settimana in modo da informare bene i cittadini e tolleranza nei primi giorni, con gli ausiliari della sosta presenti che spieghino le nuove modalità»

